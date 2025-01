Anteprima24.it - Tradizione, amore e innovazione: Antonio Molettieri a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Tempo di lettura: 3 minutiE’ l’Aziendadi Castelfranci il nuovo partner dia “”, l’esclusivo salotto di promozione territoriale che mette al centro del proprio universo il cibo e laitaliana durante il Festival della canzone italiana, quest’anno giunto alla 75esima edizione.La Cantinaè un’azienda creata da persone che amano l’Irpinia ed ha una storia fatta di, impegno e. Immersa nelle verdi colline della provincia di Avellino, fondata e portata avanti con grande passione e devozione per la vigna che si tramanda da tre generazioni. Una passione, unviscerale per la propria terra, nel senso letterale del termine, divenuta realtà di vita. Passione centenaria che ha origine nel 1920 ed è arrivata fino ad oggi con la nascita, nel 2011, dell’Azienda, situata nella contrada Baiano in Castelfranci.