Esports247.it - Super Mario Bros., infranto il record del mondo: c’è un nuovo vincitore

Leggi su Esports247.it

L’ormai leggendario giocatore Niftski ha stabilito qualche giorno fa unmondiale su., completando il gioco con un incredibile tempo di “4:54.565” nella categoria “any%“. E se vi state chiedendo perché contare i centesimi di secondo, la risposta la troverete leggendo questo articolo.. è il vero e unico classico intramontabile per tutti gli speedrunner del. Tra glitch, salti millimetrici e strategie allucinanti, questo gioco è tutto ciò che serve per dimostrare le proprie abilità di vero speedrunner e la run di Niftski è stata una vera e propria lezione su come unire movimenti pixel-perfect a strategie ben congegnate, con un finale pazzesco letteralmente al cardiopalma.La vera chiave di volta è il livello 8-4. Questo è il livello che separa i veri campioni di