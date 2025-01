Oasport.it - Rally Montecarlo 2025, Neuville leader dopo la prima giornata. Ogier sbaglia ma resta in agguato

Grande equilibrio tra gli equipaggi di vertice nelladel, tappa inaugurale del Mondiale WRC. Quest’oggi si sono disputate tre prove speciali, tutte in notturna e vinte dalle Toyota GR Yaris1, ma a guidare la classifica generale provvisoria dell’evento monegasco c’è la Hyundai del belga Thierry.Il campione iridato in carica e vincitore dell’ultima edizione deldel Principato non ha commesso sbavature, facendo valere la sua costanza di rendimento nei tre stage odierni e portandosi davanti a tutti in attesa del weekend.deve però guardarsi le spalle dalla Toyota del gallese Elfyn Evans, distante soli 2 secondi daldella graduatoria.Qualche rimpianto per il padrone di casa transalpino (che vanta 9 successi in carriera a) Sebastien, che ha commesso un errore nella PS3 al volante della sua Toyota perdendo del tempo prezioso e scivolando dal primo al terzo posto nell’overall con un gap di 12?8 dalla vetta.