Ilfattoquotidiano.it - Povera scuola: stipendi dei docenti su del 6%, l’inflazione è al 17%. “Il governo risparmia e li condanna a perdere potere d’acquisto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Con i salari di oggi, un professore dimedia per comprare una Fiat Panda deve investire quasi novemensili. Come un funzionario dell’Università. Mentre un bidello deve metterci tredici retribuzioni. Nel 2010 all’insegnante della secondaria ne bastavano poco più di cinque, al collaboratore scolastico ne erano sufficienti otto e al terzo citato meno di sei.Nella legge di bilancio per il 2024 ilha fissato l’incremento contrattuale per il triennio 2022- 2024 al 5,78%. La successiva ha incrementato di appena lo 0,22% le risorse già stanziate dalle precedenti finanziarie finalizzate al rinnovo contrattuale. Complessivamente glisaranno incrementati del 6% (mediamente 145 euro lordi mensili) a fronte di un’inflazione reale relativa al triennio 2022-2024 che è superiore al 17%.