Porto e ampliamento della Taliercio. I pericoli secondo Amare Marina. I residenti sono preoccupati

Si torna a parlare dell’dele dei rischi idrogeologici che alcuni temono. Questa volta è l’associazionea segnalare perplessità riguardo l’impatto di erosione sulla costa nella zona a usd una volta che il progetto disarà concluso. L’associazione ha presentato al ministero dell’Ambiente le proprie osservazioni al progetto dibanchina. "L’delè subordinato all’approvazione del Piano regolatore portuale - spiegano - attualmente all’esame dei ministeri competenti, ma non ancora approvato. Per quale motivo allora si vuole procedere all’allungamentobanchina, quando il prp non è stato ancora approvato? La situazione preoccupa". L’associazione osserva che il ricorso all’adeguamento tecnico-funzionale comporta l’esame di aspetti limitati, che non tengono conto dell’esistente tessuto urbano di