Parkinson, nuove prospettive di cura al Gaetano Pini di Milano: lo studio sul freezing del cammino

, 23 gennaio 2025 – La ricerca va avanti e la medicina si evolve. Il Centroismi dell’ASST-CTO, l’Ospedale Universitario di Würzburg e Newronika SpA sono i promotori di un’iniziativa scientifica pionieristica volta allo sviluppo di nuovi dispositivi per la stimolazione cerebrale profonda (“deep brain stimulation”, DBS) 1 progettati specificamente per migliorare il trattamento del “” (blocco) delin pazienti con malattia di. Sotto la guida del Prof. Ioannis U. Isaias, Direttore del Centroismi dell'ASST G.-CTO, il gruppo ha ricevuto un finanziamento dalla Michael J. Fox Foundation for’s Research (MJFF) per rispondere a uno dei sintomi più gravi e ancora senza efficace soluzione terapeutica.