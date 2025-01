.com - Pallanuoto / Seconda giornata: Team Marche riposa, Jesina a Tivoli

Le ragazze del Moie, in serie A2, viaggeranno alla volta di Civitavecchia domenica 26 gennaio ore 13VALLESINA, 23 gennaio 2025 – Secondo turno di campionato per la serie C maschile per il girone che comprendono le formazioni marchigiane, umbre, laziali, toscane.Per il, che nella gara d’esordio stagionale ha conquistato tre punti nel derby contro Jesi, ci doveva essere un altro impegno casalingo ospitando il Certaldo Nuoto che ha gli stessi punti della formazione di Catena avendo vinto all’esordio in trasferta per 7-22. Invece la gara è stata rimandata al 22 marzo.La, invece, dopo lo scivolone nel derby della Vallesina, è chiamata ad una pronta reazione. Ad attendere i granata di Iaricci, il, formazione neopromossa, che sabato scorso ha fatto soffrire non poco, tra le mura amiche, il quotato Tolentino.