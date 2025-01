Ostia, al Grassi un nuovo punto di riferimento per la gastroenterologia pediatrica. Ed è solo l'inizio

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma – L’Ospedalediinaugura il suo primo ambulatorio specialistico di, una risposta concreta all’aumento di disturbi gastrointestinali tra i giovani. Il centro, operativo dal 15 gennaio, è accessibile dal lunedì al venerdì con prenotazione e richiesta medica.Secondo i dati forniti dalla ASL Roma 3, un paziente su quattro con problemi digestivi ha meno di 18 anni. Le cause variano, includendo fattori ambientali e problemi immunologici, ma la prevenzione rimane lo strumento principale per evitare complicazioni. Per capirne di più, siamo andati ad intervistare (video in allegato) la dott.ssa Pieragostini (direttore UCO Pediatria) e la dott.ssa Zingoni .L’importanza della sensibilizzazioneLa dottoressa Pieragostini ha sottolineato l’intenzione di organizzare incontri formativi per genitori e insegnanti, mirando a migliorare la diagnosi precoce e fornire gli strumenti necessari per riconoscere i primi sintomi.