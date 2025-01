Unlimitednews.it - Oscar, per Emilia Perez record nomination per film non in lingua inglese

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – L’attesa per l’edizione numero 97 dei premiè finalmente terminata. Nonostante il ritardo causato dall’emergenza incendi e dalla decisione dell’Academy di prolungare la finestra per le votazioni, l’annuncio delleha confermato alcune previsioni basate sulle altre cerimonie di premiazione, come i recenti Golden Globes, portando però anche alcune sorprese. A guidare la lista delle candidature è “Pèrez” di Jacques Audiard, un musical che racconta la storia di un narcotrafficante che affronta una transizione di genere. Ilha ottenuto 13, stabilendo unper un’opera non in. Tra le candidature spiccano due per la Miglior canzone e una storica per Karla Sofia Gascòn, la prima attrice apertamente transessuale nominata nella categoria Miglior attrice.