Ilgiorno.it - Obiettivi 2025. Sociale e strade in primo piano

Leggi su Ilgiorno.it

Quali sono i principalidell’amministrazione comunale per il? L’ha spiegato la sindaca Sonia Belloli durante il Gran Galà d’inizio anno in Corte San Pietro, che ha visto l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica dei Navigli e la consegna della Benemerenza civica ad Angelo Mariani. Oltre 800mila euro dedicati alle politiche per ile grande impegno per le opere pubbliche e le manutenzioni, per confermare Zibido San Giacomo un Comune attento ai propri cittadini, in particolare i più fragili, e allo sviluppo e rinnovamento del territorio. "Nel corso del– spiega la sindaca Belloli – daremo priorità ai servizi per la persona, la scuola e la sicurezza. Intendiamo procedere con una serie di interventi di manutenzione die strutture comunali per rendere gli spazi pubblici sempre più adeguati alle esigenze della cittadinanza.