Moderni eleganti portabili I capelli biondi per il 2025 celebrano lo stile autentico e la personalità con nuance luminose e gourmand

Le tendenzeper ilparlano chiaro. Spazio a tonalità moderne che virano dal “Icy blonde” al “Bronde”, per chiome che evocano un mood effortless-chic. Dagli anni Duemila riemergono le shadow roots che si evolvono e aiutano a rendere la chioma più tridimensionale, mentre la colorazione “Bold Blonde” riporta in scena losenza tempo degli anni ’90. Il risultato? Colori didi carattere. Biondo fragola, il colore che sta bene a tutte X Leggi anche ›rossi invernali: dal “Foxy red” al “Cherry Cola”, ledi tendenzaper il: le nuove tinte “effortless chic”«Protagonisti delle palette colore, iper ilsaranno un vero e proprio statement: una dichiarazione diper chi è sempre attento alle tendenze globali e virali, conmoderne che riportano in scena il fascino etereo dei toni extra light» inizia a spiegare Clarissa Giannocaro, Technician di Toni&Guy Milano Brera.