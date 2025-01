Mistermovie.it - Mister Movie | Ocean’s 14: David Leitch in Trattative per Dirigere il Nuovo Capitolo della Saga

, regista di successi come Bullet Train e Deadpool 2, potrebbe essere il prossimo a14, portando una ventata di energia fresca e dinamica alla celebredelle rapine. La serie, nota per l’irresistibile combinazione di humor, eleganza e adrenalina, potrebbe presto tornare con ungrazie alla collaborazioneSmokehouse Pictures di George Clooney e Grant Heslov.Tutto su14class="wp-block-heading">Con protagonisti del calibro di George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts,ha incantato il pubblico con trame sofisticate e un cast stellare. Dopo il successo di8, lo spin-off guidato da Sandra Bullock, questopromette di riallacciare i filinarrazione principale. Tuttavia, sarà anche il primo film senza Steven Soderbergh alla regia, segnando una svolta significativa per il franchise.