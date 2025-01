Anteprima24.it - Mindset vincente: come adottare un’attitudine di crescita per il successo professionale

Tempo di lettura: 4 minutiIl termineviene spesso associato al mondo dell’imprenditorialità e a settori quali il personal branding e lo sviluppo personale. In realtà, è piuttosto diffuso anche in altri ambiti, ad esempio, quello clinico. Ma di cosa si tratta, nello specifico, e quanto può incidere sul? Di seguito, vediamo quali sono le risposte da parte degli esperti in materia.Cosa si intende per ‘’?La risposta a questo interrogativo è meno banale di quanto possa sembrare; la versione online del Cambridge Dictionary, ad esempio, fornisce la seguente definizione: “il modo di pensare e le opinioni di una persona”. Un altro autorevole dizionario online, il Merriam-Webster, invece, offre una doppia interpretazione (“attitudine mentale o inclinazione” oppure “uno stato mentale predefinito”), evidenziandola parola sia in uso da poco più di un secolo.