Juventusnews24.com - Juventus qualificata aritmeticamente ai playoff di Champions League: tutti i verdetti e il possibile accoppiamento

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24aidi: il verdetto dopoi match della settima giornataAdesso è aritmetica la qualificazione ai play off didella Juve. I bianconeri sono sicuri infatti di essere presenti le prime 24 squadre in classifica dopo i risultati della settima giornataSarà fondamentale la sfida contro il Benfica per decretare le squadre con cui i bianconeri potrebbero essere pescati ai. Infatti, se dopo l’ultima giornata dovesse rimanere invariata la classifica, la Juve potrebbe sfidare una tra Bayern Monaco o Real Madrid ai.Leggi sunews24.com