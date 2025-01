Puntomagazine.it - Il Conservatorio ‘Nicola Sala’ di Benevento acquisisce l’hotel Il Molino: nasce un campus universitario per studenti e territorio

IldiIl: un progetto per undi eccellenza e la valorizzazione culturale del, 22 gennaio 2025 – Oggi, presso ildi, si è tenuta una conferenza stampa per annunciare ufficialmente l’acquisizione delIl. Si tratta di un traguardo storico, che segna l’avvio di un progetto ambizioso: trasformare l’immobile in unall’avanguardia, destinato a migliorare la qualità della vita accademica deglie a rafforzare il ruolo culturale e formativo del, sia a livello nazionale che internazionale.L’acquisizione, avvenuta attraverso un’asta giudiziaria per un importo di € 2.305.000, rappresenta un investimento strategico che mira a consolidare l’istituzione come polo di eccellenza artistica e culturale, con un impatto positivo anche sullo sviluppo economico e sociale delsannita.