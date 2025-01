Metropolitanmagazine.it - “Hot For You Baby”, pubblicato un brano inedito di Tina Turner

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildi, Hot For Youè il singolo che anticipa la pubblicazione di Private Dance (40th Anniversary Edition) prevista per il prossimo 21 marzo.Hot For Youè stato presentato durante il programma Breakfast Show della Radio 2 di BBC questa mat. Registrato ai Capitol Studios di Hollywood, doveva essere inserito nel quinto lavoro in studio di, Private Dancer del 1984. L’album raggiunse la numero uno della Billboard 200 negli States ed il secondo posto nella classifica album del Regno Unito. Private Dancer ha ottenuto cinque dischi di platino e conquistato quattro Grammy: Best Female Rock Vocal Performance (Better Be Good To Me), Best Female Pop Vocal Performance, Record Of The Year, e Song Of The Year (What’s Love Got To Do With It?). L’edizione speciale che celebra i 40 anni dalla sua pubblicazione, arriverà il 21 marzo.