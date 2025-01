Tg24.sky.it - Homi Milano 2025, qualità e innovazione per la casa: date ed eventi

Leggi su Tg24.sky.it

Dal 23 al 26 gennaio, FieraRho ospita la seconda edizione di, l'evento interamente dedicato al mondo dellae della decorazione che dall’Italia guarda al palcoscenico internazionale. La manifestazione si concentrerà su nuovi prodotti diper il mondoe nuove idee per sostenere il settore retail. Anche tramite workshop, dibattiti e talk,si propone come una piattaforma di networking e confronto, con l'intento di riportare al centro le eccellenze produttive e i protagonisti del dettaglio specializzato. Tra i diversi padiglioni di Fiera, l'evento offrirà una sorta di "Grand Tour" tra le regioni italiane, per condurre i visitatori in un viaggio alla scoperta delle eccellenze artigianali e manifatturiere.