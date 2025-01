Inter-news.it - Donnarumma e le voci di mercato sull’Inter: «Al PSG sto bene. La verità è un’altra!»

Mentre l’Inter e il PSG festeggiano la vittoria in Champions League, ilcontinua a fare da protagonista. Gianluigirisponde in prima persona alleche lo vedrebbero vicino al club nerazzurro.SMENTITA – Gianluigi, vittorioso in rimonta col suo PSG nella sfida di Champions League contro il Manchester City, risponde alle domande dei giornalisti di TV8. Alla base c’è, ovviamente, il rumors disecondo il quale l’Inter e il portiere italiano sarebbero reciprocamente interessati a un’operazione di trasferimento. In merito l’estremo difensore dichiara: «Si parla tanto e ci sono tante. Laè che io stoqua, tutti mi voglionoe nella società tutti mi stimano. Sto molto, mi sono ambientato moltoe la mia priorità è rinnovare qui al PSG».