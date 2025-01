Terzotemponapoli.com - Damiani: L’Inter è la favorita per lo Scudetto, poi il Napoli

Leggi su Terzotemponapoli.com

Oscar, agente e doppio ex, è intervenuto su Radio CRC nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, esprimendo alcune opinioni sul campionato e su alcuni giocatori di spicco.e il: La lotta per loL’agente e doppio ex del, non ha dubbi sullaper la conquista dello. Per l’ex calciatore,rimane la principale contenditrice. “ha due squadre dello stesso livello, quindi è laper il titolo”, ha dichiarato. Subito dopo, però, mette ilin seconda posizione: “Ilè la squadra che seguenella lotta per lo”.Adeyemi vs Garnacho: La scelta diSul fronte calciomercato,è stato chiaro nella sua preferenza tra Adeyemi e Garnacho. “Garnacho tutta la vita“, ha detto l’agente, sottolineando le qualità fisiche e la forza dell’argentino.