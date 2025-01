Quifinanza.it - Crac Signa, René Benko arrestato: è accusato di corruzione in Italia

Leggi su Quifinanza.it

, fondatore del colosso immobiliare austriaco, è statonella sua villa di Innsbruck. Lo riporta il quotidiano Kronen Zeitung. La notizia arriva in un momento critico per, al centro di un’indagine per presuntain.L’accusa dinel NordL’arresto segue l’ordine di un giudiceno, che ha richiesto la detenzione die di altre 8 persone in relazione a presunti casi dipolitica nel Nord. Nonostante le precedenti dichiarazioni delle autorità austriache che escludevano un arresto, l’imprenditore 47enne è ora nelle mani della giustizia., divenuto miliardario costruendodurante un’epoca di bassi tassi d’interesse, ha visto la sua azienda presentare istanza di insolvenza nel 2022 a causa del rialzo dei tassi.