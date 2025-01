Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, la semifinale. Pari Giana, il veleno è nella coda

GORGONZOLA (Milano)Sì,: puoi continuare a sognare. Anche se ilha tutta l’aria della beffa: rigore di Stuckler, poiin pieno recupero firmato Florio. Dopo aver lasciato a secco Juventus Next Gen (2-1), Virtus Entella (1-0), Pro Vercelli (3-0), Avellino (3-0) la squadra di Gorgonzola impatta 1-1. Ora, sulla strada della finale, c’è il ritorno mercoledì 12 febbraio, alle ore 20.30, sul campo dei veronesi che, per quanto penultimi in campionato, inhanno steso Virtus Verona e Trento, prima della corazzata Padova e delle promesse rossonere di Milan Futuro. Si vedrà. Intanto Chiappella può continuare a sognare a occhi aperti: lui che aveva rinunciato alla Serie C, da giocatore, per lavoro. Lui che, da allenatore, ha preso laneoretrocessa tra i dilettanti e l’ha subito riportata tra i professionisti, per poi centrare i playoff l’anno scorso.