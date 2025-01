Dilei.it - Chi è l’attrice Karla Sofía Gascón, prima donna transgender candidata agli Oscar

ero Carlos. Mi sono chiesta se avrei lavorato ancora”, aveva detto in un’intervista. E sì che ha continuato a lavorare, protagonista del film Emilia Pérez eproprio per questo ruolo da protagonista. Desordi nelle telenovelas al grande successo e ai premi internazionali, tutto sulmadrilena.Gli esordi nella recitazioneClasse 1972,è nata come Juan Carlos a Madrid. L’amore per la recitazione era già in lei quando, da adolescente, ha cominciato a muovere i primi passi in questo mondo, ottenendo però solo ruoli marginali. Su tutti quelli in diversi spot pubblicitari diffusi nella televisione spagnola.voleva di più, voleva riuscire a trasformare la propria passione in un lavoro. È stato grazie al consiglio di un amico regista che ha preso una decisione importante: si è trasferita in Messico e lì qualcosa è cambiato.