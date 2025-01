Metropolitanmagazine.it - Chi è Bruno Voglino: curiosità e vita privata del celebre autore tv e dirigente

Bruno Voglino è un ex dirigente Rai ed ex autore tv con una lunghissima carriera alle spalle nel corso della quale ha lanciato tantissimi talenti ed ideato trasmissioni come Chi L'Ha Visto, No Stop, Mi Manda Raitre tra le tante. Stasera lo vedremo tra gli ospiti della nuova puntata di Splendida Cornice, show condotto da Geppi Cucciari, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre. Nato nel 1932 a Torino, nella città sabauda consegue la laurea in legge per poi nel 1960 entrare in Rai come programmista. Lo vediamo prima a Milano, per poi trasferirsi a Roma lavorando alla direzione spettacolo con Angelo Romanò: successivamente nel 1987 approda a Raiuno. Come autore televisivo ha realizzato Mi manda Raitre, Non stop, Blob, Chi l'ha visto? e Quelli che il calcio, mentre tra i talenti scoperti ci sono Ric e Gian, Cochi e Renato, Carlo Verdone, Fabio Fazio, Piero Chiambretti, i Giancattivi solo per citarne alcuni. A metà degli anni novanta, diventa responsabile della programmazione di Radiodue, per poi assumere la carica di vicedirettore di Radio Rai.