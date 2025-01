Ilrestodelcarlino.it - Cavallini prestato al Lecco. La Regia osserva De Luca

A dieci giorni dal gong finale del calciomercato invernale (c’è tempo fino alla mezzanotte tra il 2 e il 3 febbraio) è arrivata la seconda uscita per la Reggiana: è ufficiale l’approdo in prestito fino a giugno del terzino sinistro Giacomoal(Serie C). Ai lombardi serviva un laterale dopo il passaggio di Beghetto al Vicenza e hanno optato per il 20enne. Per, quest’anno, solo 44’ in B e 77’ in Coppa Italia. In generale sta entrando nel vivo il mercato della Serie B, con un effetto domino che presto potrebbe riguardare la Reggiana che deve ridurre la rosa, ma stando con le antenne dritte per eventuali occasioni. Sono 28 gli elementi attualmente a disposizione di mister William Viali, compresi i tre portieri. All’inizio del mercato il direttore sportivo Marcello Pizzimenti disse che "26 potrebbe essere il numero giusto, portieri inclusi", quindi potremmo aspettarci almeno altre due uscite, anche di più in caso di altri innesti.