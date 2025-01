Sport.quotidiano.net - Carrarese Prossima fermata Juve Stabia. Belloni: "L’obiettivo minimo è un punto"

Leggi su Sport.quotidiano.net

. Laè chiamata a ripartire dopo le due sconfitte consecutive anche se il campo e l’avversario sono di quelli tosti. Ne è ben consapevole Niccolò, il giocatore che ha preso la parola in casa azzurra. "Laè una squadra simile a noi soprattutto per la foga, l’agonismo e l’aggressività che mette in campo – ha spiegato il mancino massese –. Pratica un bel gioco e anche in casa nostra lo ha dimostrato. Sappiamo che il loro è un campo difficile con un ambiente caldo ma dovremo essere ladi sempre; con le unghie e con i denti dovremo riuscire a portare a casa almeno ilnecessario per ripartire". Ripartire, ap. Da dove si ricomincia dopo la figuraccia nel derby? "Si riparte dagli allenamenti, giorno per giorno. Abbiamo fatto degli errori nell’ultima partita ma è stato un incidente di percorso.