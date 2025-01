Ilfattoquotidiano.it - Bonelli attacca il governo: “Volete passare dalla dipendenza del gas di Putin a quello di Trump e degli arabi. Chi ci guadagna? Società come Eni”

“Abbiamo anziani e famiglie che rinunciano a riscaldarsi perché non possono pagare le bollette. I dati ci dicono che la povertà energetica è aumentata con ilMeloni. E spieghi a Meloni perché aumenta il prezzo dell’energia visto che ai giornalisti non ha risposto perché non si poteva farlo in 20 secondi. Perché sa quante sono le famiglie italiane in povertà energetica? Oltre 22 milioni”. Così il deputato Avs Angeloin Aula a Montecitorio. “La strategia energetica che ha portato alla Camera dei deputati ci dice che nel breve termine l’impostazione delMeloni èdaa quella di“.L'articoloil: “del gas didi. Chi ciEni” proviene da Il Fatto Quotidiano.