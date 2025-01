.com - Australian Open, il montepremi: quanto ha guadagnato Sinner fin qui

(Adnkronos) – L’si avvicina al suo ultimo atto. Jannikè in attesa di giocare la sua semifinale contro Ben Shelton, in programma il 24 gennaio alle 9.30 italiane, mentre attende di scoprire chi potrebbe essere, se riuscisse a battere l’americano, il suo avversario tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. Il tennista azzurro, in ogni caso, ha già intascato una buona fetta dal riccodel primo Slam stagionale. L’mette sul piatto nel 2025 uncomplessivo da 96,5 milioni di dollarii (intorno ai 58 milioni di euro), con un aumento di quasi 10 milioni rispetto all’edizione 2024. Parlando proprio del torneo singolare, chi alzerà la coppa a Melbourne incasserà la bellezza di 3,5 milioni di dollarii (circa 2 milioni e 100mila euro).