Inter-news.it - Antonello: «Zain KSA primo accordo in Arabia. Territorio chiave per il brand Inter»

Leggi su Inter-news.it

Alessandro, CEO Corporate dell’, ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo l’annuncio dell’tra il club nerazzurro eKSA,Regional Partner del Club inSaudita.L’ANNUNCIO – Alessandroha espresso così tutta la sua soddisfazione per l’tra l’KSA: «Siamo molto soddisfatti di annunciare il nostrodi partnership regionale inSaudita, unper noia livello di sviluppo dele che mostra un sempre crescenteesse per i colori nerazzurri. La collaborazione conKSA ci permette non solo di avviare la nostra prima partnership nel mercato dell’Saudita ma anche di unirci a unche, come l’, considera l’innovazione e l’attenzione per la propria community due pilastri fondamentali della propria strategia di crescita».