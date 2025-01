Terzotemponapoli.com - Zanon: ”Il Napoli rischia di uscire indebolito dal mercato. Garnacho? Buonissimo giocatore, ma…”

: Garnacho? È un buonissimo, ma non è ancora prontissimo per diventare un leaderIn diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport’, è intervenuto Federico, giornalista di Calcio.com e DAZN. Queste le sue dichiarazioni:: Kvara? Non aveva più la testa nel progetto, ma ora serve qualcuno di forte che lo sostituisca“Ildida questodi gennaio. Kvara non aveva più la testa nel progetto, ma ora serve qualcuno di forte che lo sostituisca. Il georgiano aveva caratteristiche importanti e non si può lasciare scoperta quella casella. Neres ha avuto un impatto straordinario, ma se gli viene un raffreddore diventa un problema per Conte. Stessa cosa dicasi anche per Lukaku. Simeone e Raspadori sono due comparse, ad oggi.