Visite in Lombardia, il caso: differenza di otto mesi fra ricerca online e prenotazione di persona

Crema, 22 gennaio 2025 –dia seconda del metodo scelto per prenotare la visita. Possibile? A quanto pare sì, a seguire la segnalazione-denuncia resa nota dal consigliere regionale cremasco Matteo Piloni, che ha testato sulla sua pelle le difficoltà a trovare un posto per un esame specialistico, se si cerca di utilizzare il sito della Regione. Il consigliere dem Matteo Piloni Il “salto” "Sul sito di Regionela prima data disponibile che il sistema mi dava era il 31bre, cioè tra 9, e a Casalmaggiore, cioè a 80 chilometri da casa – afferma Piloni – Mi sono recatolmente al Cup dell'ospedale di Crema, la mia città, e la prima disponibilità era il 17 febbraio, tra meno di un mese, proprio lì". La vicenda, per Piloni, è l’occasione di tornare a sollecitare il Cup unico regionale, confermato a dicembre scorso dall'assessore al Welfare Guido Bertolaso in risposta a un'interrogazione proprio del dem cremasco.