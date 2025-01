Lopinionista.it - “Unconditionally Mine”, il nuovo romanzo di A.J. Foster

Leggi su Lopinionista.it

Dal 14 gennaio è disponibile “” (“Incondizionatamente mio”), ildi A.J.della saga degli Harrison. Dopo la presentazione di Milano sarà la volta di Roma il 24 gennaio presso la Feltrinelli in via Appia Nuova 427 alle ore 17 e il 2 febbraio a Catania presso Ubik I Portali in viale Cristoforo Colombo 13.Se il caos affascina, i ricchi e viziati fratelli Harrison sono i migliori a seminarlo. Nel loro turbine di feste, risse e malefatte finisce suo malgrado Angelica Dalmar, ragazza diligente e ambiziosa, ma determinata a rimanere al fianco del suo migliore amico d’infanzia Jason e soprattutto a tenere fede a una promessa: prendersi cura di Asher. Tuttavia, quando la morte della madre Shailene li divide, quella promessa resta in sospeso come un ricordo doloroso, finché i loro cammini non si incrociano nuovamente all’università.