Un disastro Grande Fratello c’è preoccupazione | là dentro hanno capito Stavolta ci fanno uscire davvero

Negli ultimi giorni, all’interno della Casa del, alcuni concorrentiespressoriguardo a un possibile calo degli ascolti del programma, attribuendolo alla mancanza di dinamiche coinvolgenti e alla decisione di procedere con il ripescaggio di ex partecipanti. Pamela Petrarolo, parlando con alcune coinquiline, ha ipotizzato un significativo calo di share, affermando: “A meno che dopo che loro due sono uscite non ci sia stato un crollo di ascolti della scala Mercalli”.>> “Ma è morto qualcuno?”., Luca Calvani crolla in lacrime e il pubblico fa polemicaE ancora: “Ragazzi questo è da prendere in considerazione. Ci può stare che lo share sia sceso. Sto facendo i miei ragionamenti. Se fosse come penso io, cioè che lo share è crollato di due o tre punti, ragazzi è un danno enorme, importante”.