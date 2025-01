Ilgiorno.it - Triuggio, furto “di classe”: colpiti ristorante storico e panetteria premiata

(Monza e Brianza) – I ladri entrati in azione l'altra notte alla Canonica didi sicuro avevano buon gusto. Attività derubate: una scelta di pregio Via Emanuele Filiberto ospita diverse attività di pregio. Tra queste, i ladri hanno scelto uno dei ristoranti più antichi e prestigiosi della Brianza, meta di piloti della Formula uno e, un tempo, della famiglia Berlusconi. Hanno anche colpito la"Cerere", di proprietà del noto e pluripremiato pizzaiolo Corrado Scaglione dell'Enosteria Lipen. Dettagli delAll'AnticoFossati, nella notte tra domenica e lunedì, i ladri hanno sfondato un'antica porta in legno e un vetro antintrusione, rubando sigarette, monete, grappe e liquori. AllaCerere, oltre a sottrarre le monete del fondo cassa, hanno portato via un televisore da 55 pollici, usato da Scaglione per i corsi culinari con gli amatori, e la macchina del caffè, causando ingenti danni poiché hanno strappato cavi e tubature.