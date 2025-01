Lapresse.it - Treni, Salvini: “Alcuni episodi oggettivamente sconcertanti”

Il ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, Matteo, ha fatto in Senato un’informativa sulla situazione della rete ferroviaria nazionale. “Ieri alla Camera ho sottolineato, come la presenza di un uomo a passeggio sui binari nel momento in cui sono stati gravemente danneggiati degli impianti a Milano dando vita al famoso ‘sabato nero’“, ha detto il titolare del Mit, elencando alcune circostanze contenute nell’esposto di Fs. Le opposizioni non ci stanno. E dai banchi del Pd sono spuntati in segno di protesta cartelli con la scritta ‘Chiedi scusa‘.: “Ad aziende chiedo tempestività, assistenza e scuse se dovute”“I dati che ho citato non esentano tutto il sistema dall’essere vigili ogni giorno. Ci può sempre essere l’errore umano, un problema meteorologico o sulla rete.