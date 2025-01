Ilfoglio.it - Trasporti bloccati, forse c'è la lobby delle scarpe da passeggio dietro Salvini

Ha ragione Matteoa reclamare per sé il Viminale. Tutti gli italiani rimpiangonoministro degli Interni: almeno quando era lì bloccava solo le navi. Adesso invece, che è aispaventa le persone dal prendere l’automobile con un codice della strada proibizionista e poliziottesco, ed è per carica fra le persone responsabili della non più regolare circolazione ferroviaria: ogni giorno sui binari italiani c’è un guasto, un ritardo, una cancellazione, un qualche disservizio che porta a migliaia di sequestri di persona quotidiani, pendolari o semplici viaggiatori ostaggi di vagoni semi(im)mobili o di tabelloni ferroviari che paiono sacchetti della tombola o bussolotti del lotto, con estrazioni di numeri a caso sulla ruota dei ritardi. Ferrovie dello stato ha fatto un esposto contro ignoti con l’accusa di sabotaggio, sostenendo sia impossibile che i guasti si verifichino sempre nelle ore di massima circolazione, non può essere una coincidenza.