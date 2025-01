Davidemaggio.it - Topo Gigio a Sanremo 2025: duetterà con Lucio Corsi

Leggi su Davidemaggio.it

Ma cosa mi dici mai? Ebbene sì:sarà al Festival dinella quarta serata delle cover per esibirsi con.Un duetto – anticipato da Dondoni, Laffranchi e Giordano nel podcast Pezzi – che rende ancor più bizzarra questa prima volta adi, nome sconosciuto ai più ma che la sua storia recente ha portato sotto i riflettori.Il cantautore della Maremma arriva dall’esperienza di attore nella terza stagione di Vita da Carlo, la serie di Paramount+ di Carlo Verdone in cui interpreta se stesso. Nella serie Verdone è il direttore artistico died è in cerca di un talento poco conosciuto da portare all’Ariston; alla fine lo individuerà proprio in, che realizzerà così il sogno di gareggiare al Festival della Canzone Italiana.Una storia che poi diventerà realtà, con Carlo Conti che lo arruola tra i Big di