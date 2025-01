Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, questa sera un nuovo servizio sul quartiere “Far west” di Catanzaro

Leggi su Metropolitanmagazine.it

la, torna a occuparsi die della drammatica realtà di viale Isonzo, dove la “convivenza” tra italiani e rom ha ampiamente superato la soglia della tolleranza.Laritorna a documentare la realtà di viale Isonzo diDopo aver documentato la situazione neldell’inviato Michele Macrì, con residenti non rom costretti a barricarsi in casa per timore di essere colpiti da qualche pallottola vagante e rom che, alla vista delle telecamere, hanno aggredito la troupe,viene a sapere che non lontano da viale Isonzo abita la Sottosegretaria di Stato al ministero dell’Interno Wanda Ferro. Vicinanza che potrebbe favorire un intervento celere per risolvere il problema e ripristinare la legalità. Ilcompleto andrà in onda stanella nuova puntata dilain onda su Canale 5, a partire dalle ore 20.