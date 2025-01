Lapresse.it - Sting annulla concerti per malattia

Su consiglio del suo medico,hato all’ultimo minuto una cerimonia di premiazione e diversi spettacoli previsti per questa settimana. In un annuncio sulla pagina Instagram del cantante britannico si legge che la decisione è stata presa “a causa di una”, ma non vengono forniti ulteriori dettagli.“Su consiglio del suo medico, a causa di– si legge nel post su Instagram – è con sincero rammarico chedeve cancellare la sua apparizione ai Bass Magazine Awards questo giovedì e posticipare i suoi3.0 a Phoenix, AZ (originariamente previsti per il 24 gennaio) al 1 giugno e a Wheatland, CA (originariamente previsto per gennaio 26) al 28 maggio, così come la sua esibizione al 20° anniversario della Cherrytree Music Company, ora in corso il 29 maggio.