Sinner e il segreto del suo recupero | Come ho fatto? Amo dormire Poi cerca di evitare la domanda su Shelton | Devo essere sincero

“Oggi sentivo che stava andando tutto bene, avevo un ottima sensazione. In giornatequeste con un break all’inizio tutto diventa più facile, ma lui compete sempre alla grande, i tifosi erano qui per lui, ma sono stati molto sportivi e l’atmosfera è stata straordinaria“. Lo ha detto Jannikal termine della vittoria nei quarti di finale degli Australian Open contro Alex De Minaur che è stata un vero e proprio massacro tennistico. L’altoatesino ha vinto in 3 set senza storie contro l’idolo di casa, che sperava nell’impresa e invece si è inesorabilmente arreso alla decima sconfitta contro il numero uno al mondo.“Ci conosciamo bene, abbiamo giocato spesso e cerchiamo di prepararci, partitequesta possono cambiare rapidamente nel caso di un calo fisico, ma sono molto soddisdella mia prestazione“, ha spiegatoche aveva accusato un malore durante la gara poi vinta con Holger Rune.