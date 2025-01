Lanazione.it - Schiacciato dal macchinario, Gabriele muore a 32 anni. Forse un guasto la causa della tragedia

Perugia, 22 gennaio 2025 – È mortodalche stava controllando. Morto sul colpo a 32, sul lavoro. La prima vittima del 2025 in Umbria, in una regione dove l’incidenza dei decessi rispetto alla popolazione è tra le più alte d’Italia, dove nel 2024 le vittime sono state 17.Raimondo, originario di Salerno, stava lavorando all’Europoligrafico di Sant’Andrea delle Fratte, dipendente di una ditta esterna, stava effettuando un intervento di manutenzione. Qualcosa non è andato come doveva, si è trovato dove non doveva essere. Per un errore, accidentalmente, per il malfunzionamento di un meccanismo che avrebbe dovuto impedire l’incidente. Aspetti che chiariranno le indaginipolizia sulla scorta dei rilievi condotti sul luogo e dalle verifiche dell’Asl. Quello che rimane drammaticamente incontrovertibile è la morte di un giovane lavoratore, a cui ilnon ha dato scampo.