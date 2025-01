Ilrestodelcarlino.it - Scatta il ’piano freddo’, aiuti a 40 senza casa

Una rete silenziosa di servizi di accoglienza per chi unanon ce l’ha. Attivato a dicembre il piano freddo del Comune di Cesena prosegue offrendo assistenza, diurna e notturna, alle personedimora. Ad oggi sono 38 le donne e gli uomini che usufruiscono dei servizi, specie in piazzetta Ravaglia, a Oriola e San Mauro Residence. "L’esistenza di una rete locale di prima accoglienza – commenta l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – ci consente di prendere in carico le personedimora e coloro che hanno un effettivo bisogno di assistenza". "Attualmente – prosegue l’assessora – le persone che gravitano a Cesena e in Vallata sono circa 60. Solo 20 di loro hanno le caratteristiche della indifferibilità ed urgenza. Per queste situazioni abbiamo potenziato i posti presso le strutture integrando a questi ulteriori disponibilità in un residence per coloro che hanno bisogno di un’accoglienza h24.