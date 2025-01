Liberoquotidiano.it - Salvini una sciagura, Mimmo Lucano un santo: scandalo a scuola, ecco i nuovi libri di storia | Guarda

L'istruzione, diceva Einstein, è ciò che resta dopo che uno ha dimenticato quello che ha imparato a. Chissà se gli studenti del liceo “Fanti” di Carpi – nel Modenese – ricorderanno che nel loro libro di “Studi sociali” c'era un attacco frontale all'allora vicepremier, incidentalmente capo della Lega: «Nel 2020», c'è scritto, «il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto che ribalta molte delle peggiori politiche imposte dal precedente ministro degli Interni Matteo». Il testo, in inglese, prosegue: «Il decreto non è perfetto, ma è un passo nella direzione giusta. Essenzialmente ristabilisce in Italia il permesso di soggiorno per motivi umanitari cheaveva abolito nel 2018».LA PROGRESSISTA La lezione è inserita nella sezione di “Educazione civica” in un riquadro dal titolo: “Percorsi verso una cittadinanza responsabile e attiva”.