Ilgiorno.it - Rotta verso il Nord Europa: dimezzati i tentativi di entrare in Svizzera

Leggi su Ilgiorno.it

Como – Numeri fortemente in calo, e quasiper le migrazioni che dall’Italia raggiungono illegalmente il territorio elvetico. Il 2024 si è chiuso con 29mila e 500 soggiorni irregolari, persone trovate insenza titolo né permesso, mentre nel 2023 erano state poco più di 50mila. «In termini di provenienza – spiegano le autorità elvetiche - i migranti di nazionalità siriana sono stati i più rappresentati, con 7464 casi, seguiti da 4123 persone provenienti dall’Afghanistan e da 4091 dalla Turchia». Proporzionalmente è fortemente diminuito anche il numero di soggetti a cui viene attribuita la sospetta attività di passatore, che da 388 sono scesi a 280, così come le riconsegne di persone alle autorità estere, da 7614 a 4765. In, l’analisi della situazione migratoria generale è principalmente di competenza della Segreteria di Stato della migrazione, mentre l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini intrattiene gli scambi con le autorità partner svizzere ed estere, per monitorare e reagire in tempi brevi ai cambiamenti della situazione.