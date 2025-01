Liberoquotidiano.it - Rome Technopole, nuova sede: firmato l'accordo con il Comune di Roma sul diritto di superficie nell'area di Pietralata

Leggi su Liberoquotidiano.it

Creare un polo di eccellenza per la ricerca e l'innovazione, proiettandoverso un futuro di sviluppo tecnologico e scientifico di respiro internazionale. È questo l'obiettivo ribadito durante l'assemblea generale di Fondazione, riunitasi oggi alla Sapienza. A margine dell'incontro, la rettrice e presidente della FondazioneAntoa Polimeni e il sindaco diCapitale Roberto Gualtieri, hannol'che concede ildisull'die segna un traguardo decisivo per l'avvio delle attività per la costruzione delladell'ecosistema dell'innovazione regionale. Erano presenti la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli; perCapitale gli Assessori all'Urbanistica, Maurizio Veloccia e al Patrimonio, Tobia Zevi; Giuseppe Biazzo presidente di Unindustria.