Resti di ossa nel fiume Astico: forse la svolta nel caso dell'ereditiera scomparsa

Vicenza, 22 gennaio 2025 -diritrovati nel Vicentino, subito scatta l’ipotesi: potrebbero appartenere ad all’ereditiera. Se il fiuto degli inquirenti dovesse fare centro, si arriverebbe a unaimportante nel giallo di Ana Maria Henao Knezevich, la donna statunitense sparita a Madrid all'inizio dello scorso febbraio, uccisa enascosta dall’ex marito in Veneto. La scoperta è avvenuta sul, nella zona di Piovene Rocchette. Tutte le piste portano a Vicenza, per questo gli investigatori hanno setacciato palmo a palmo i boschi di Cogollo del Cengio, ma finora non è emersa nessuna traccia. L’ex marito, il 36enne serbo David Knezevic, è stato arrestato dalla polizia statunitense per l’omicidio della donna. Il ritrovamento delleLa segnalazione è arrivata nella serata di ieri.