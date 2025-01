Sport.quotidiano.net - Promozione. Cluentina sul mercato. Il tecnico Travaglini ha due rinforzi

Soluzione in casa per il Montegiorgio () dopo l’addio con Andrea Silenzi, la società ha affidato la panchina a Massimo Di Stefano, che ha guidato la formazione Allievi. La risonanza ha evidenziato che Luca Ambanelli dell’Atletico Mariner si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, il giocatore si era infortunato durante la gara di campionato con il Chiesanuova. Lasta facendo di tutto per risalire la classifica del girone B di: la società maceratese ha tesserato il centrocampista Angelo Giordani, classe 2004, e il difensore Alessandro Testiccioli, classe 2006. Giordani, è cresciuto nell’Academy Civitanovese ed è passato alla Civitanovese, in questa stagione ha vestito la maglia dell’Azzurra Colli; invece Testiccioli è cresciuto nel Tolentino, vanta sette presenze in Eccellenza con la maglia cremisi.