Quotidiano.net - Perché i follower di Biden ora seguono Trump (a loro insaputa): cosa sta succedendo sui social

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 22 gennaio 2025 – Se non sieteiani doc e, dal giorno dell’insediamento del presidente degli Stati Uniti, vi siete trovati a seguire (a vostra) i suoi canali, niente paura. Non c’è alcun “complotto” né manovra dei big della Silicon Valley, come hanno temuto diversi utenti di Facebook e Instagram che, sia negli Stati Uniti che in altri Paesi come l’Italia, si sono ritrovati a seguire gli account ufficiali di Donalde del suo vice VD Vance senza averlo mai scelto. Il motivo è presto detto. Gli account ufficiali del presidente degli Stati Uniti (“POTUS”, cioè President of United States), del suo vice (“VP”) e della first lady sono gestiti dalla Casa Bianca e vengono trasferiti ai nuovi titolari dopo ogni cerimonia di insediamento presidenziale, mantenendo quindi gli stessi