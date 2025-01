Quifinanza.it - Palermo a Davos per l’Alleanza globale sull’acqua: Acea guida l’iniziativa

Fabrizio, amministratore delegato di, è al World Economic Forum (WEF) diper lanciare una nuova e ambiziosa iniziativadell’acqua. Dopo un anno di intenso lavoro con il Wef, la Water Industry Community ha finalmente preso forma, diventando una piattaforma internazionale di collaborazione tra esperti, istituzioni e attori chiave del settore idrico.ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo: “Oggi siamo orgogliosi di lanciare questa alleanza. Meno di un anno fa, quando presentammo questa visione, sembrava un obiettivo ambizioso. Ora, grazie alla collaborazione con il WEF, siamo riusciti a mettere insieme altissime competenze internazionali.”Ma quali sono gli obiettivi e cosa prevede l’accordo?L’acqua diventa una prioritàL’acqua è al centro delle discussioni del World Economic Forum 2025, in particolare per le minacce della siccità e il cambiamento climatico hanno sulla disponibilità della risorsa.