Lanazione.it - Ospedale, visite e cantieri. Arriva la Governatrice per il nuovo acceleratore

Un segnale nei confronti della sanità pubblica giunge dalla neo presidente della Regione, Stefania Proietti, che non ha mai fatto segreto di volersi impegnare in prima linea su questo comparto, che nel territorio dell’Altotevere è in forte difficoltà. Venerdì alle 14 lasarà ina Città di Castello nella sua prima visita sul territorio da quando è stata eletta. L’occasione è quella della presentazione dellineare “Truebeam“ per il servizio di radioterapia oncologica della Usl Umbria 1. Con lei anche il direttore generale Usl, Nicola Nardella, quelli del presidio locale Silvio Pasqui e la dottoressa Marina Alessandro (della radioterapia oncologica) oltre ai rappresentanti istituzionali. L’iniziativa si annuncia dunque come un’opportunità per fare il punto della situazione riguardo al presidio dove è forte la carenza di personale, di primari e negli ultimi mesi numerosi sono stati i disagi segnalati dagli utenti.