Ilrestodelcarlino.it - Ordinanza anti alcol in arrivo, stop dalle 22: da quando

Civitanova Marche, 22 gennaio 2025 – È stata emessa dal sindaco di Civitanova l’che vieta il consumo dinelle aree pubbliche cittadine. Sarà in vigore dal 25 gennaio fino al 24 aprile, in via sperimentale, e a essa si affida l’amministrazione comunale per arginare il fenomeno dell’abuso diici, anche tra i giovanissimi, di chi si rifornisce ai supermercati e poi va a bere e a ubriacarsi ai giardini, bivaccando la notte e fino all’alba. Anche a questi comportamenti il Comune addebita episodi, vedi le risse, che hanno riempito le cronache cittadine. Stimolato dal prefetto Isabella Fusiello, Fabrizio Ciarapica ha firmato ieri il provvedimento che vieta, per il trimestre specificato, e per tutti i giorni22 fino alle 6 del mattino del giorno successivo, il consumo di bevandeiche di qualunque gradazione nelle aree pubbliche e nelle aree a uso pubblico, di qualsiasi tipologia.